Правительство Германии согласилось упростить получение гражданства страны
Правительство Германии одобрило законопроект о реформе законодательства о гражданстве страны. Как сообщает Deutsche Welle, поправки еще должен одобрить бундестаг.
Согласно поправкам, получить немецкий паспорт можно будет через пять лет проживания в Германии, вместо нынешних восьми лет. В случае «особых интеграционных достижений» натурализация будет возможна через три года проживания в стране. Сейчас для этого необходимо шесть лет.
Кроме того, теперь соискателям гражданства ФРГ не нужно будет отказываться от гражданства страны, из которой они приехали. Ранее второе гражданство допускалось только в исключительных случаях.
В законопроекте говорится, что желающие получить паспорт ФРГ должны самостоятельно содержать себя и свою семью и не зависеть от государственных выплат. В гражданстве Германии откажут тем, кто совершил преступления на почве расизма и антисемитизма.
Смягчение правил получения гражданства Германии было одним из условий при формировании коалиционного правительства страны во главе с Олафом Шольцем, которое пришло на смену кабинету министров Ангелы Меркель.
С помощью реформы законодательства о гражданстве правительство хочет сделать Германию более привлекательной для квалифицированных работников, отмечали в министерстве внутренних дел страны. «Мы хотим, чтобы люди, которые уже давно являются частью нашего общества, также могли участвовать в формировании нашей страны демократическим путем. Потому что наша демократия процветает за счет того, что все участвуют. Нашей демократии нужны люди, которые отстаивают ее и делают ее сильной», — заявила глава ведомства Нэнси Фезер.