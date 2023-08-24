Правительство Германии согласилось упростить получение гражданства страны

Правительство Германии одобрило законопроект о реформе законодательства о гражданстве страны. Как сообщает Deutsche Welle, поправки еще должен одобрить бундестаг.

Согласно поправкам, получить немецкий паспорт можно будет через пять лет проживания в Германии, вместо нынешних восьми лет. В случае натурализация будет возможна через три года проживания в стране. Сейчас для этого необходимо шесть лет.

Кроме того, теперь соискателям гражданства ФРГ не нужно будет отказываться от гражданства страны, из которой они приехали. Ранее второе гражданство допускалось только в исключительных случаях.

В законопроекте говорится, что желающие получить паспорт ФРГ должны самостоятельно содержать себя и свою семью и не зависеть от государственных выплат. В гражданстве Германии откажут тем, кто совершил преступления на почве расизма и антисемитизма.

Смягчение правил получения гражданства Германии было одним из условий при формировании коалиционного правительства страны во главе с Олафом Шольцем, которое пришло на смену кабинету министров Ангелы Меркель.

С помощью реформы законодательства о гражданстве правительство хочет сделать Германию более привлекательной для квалифицированных работников, отмечали в министерстве внутренних дел страны. «Мы хотим, чтобы люди, которые уже давно являются частью нашего общества, также могли участвовать в формировании нашей страны демократическим путем. Потому что наша демократия процветает за счет того, что все участвуют. Нашей демократии нужны люди, которые отстаивают ее и делают ее сильной», — заявила глава ведомства Нэнси Фезер.

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О чем еще договорилась правительственная коалиция, сменившее Меркель.

В Германии появилось коалиционное правительство, которое сменит Ангелу Меркель. Самое интересное в договоре трех партий — легализация марихуаны А еще обещают безвизовый въезд для некоторых россиян