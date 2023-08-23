В российских кинотеатрах с 9 сентября начнут показывать «Барби»

В кинотеатрах России с 9 сентября начнут показывать фильм Греты Гервиг «Барби». Как сообщает The Flow со ссылкой на студию Red Head Sound, речь идет о «цифровой копии высочайшего качества», а не об экранной копии.

В озвучке, как подчеркивается, приняли участие актеры Татьяна Шитова, Андрей Бархударов, Александр Рахленко и Никита Моисеев — «официальные голоса» российского дубляжа актеров Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла и Симу Лю.

Кинотеатры, сообщил Mash, уже начали продажу билетов на «Барби» по схеме по «предсеансного обслуживания» (зрителям продают билет на короткометражный фильм, а вместе с ним «бесплатно» показывают блокбастер, официального проката которого в России нет). «Барби» в рамках этой схемы показывают вместе с короткометражкой «Фора Х».

Одновременно с российскими кинотеатрами «Барби», пишет «Зеркало», начнут показывать и в кинозалах Беларуси.

Ожидается, что в России по схеме «предсеансного обслуживания» будут показывать и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана — главного соперника «Барби» в мировом прокате.

Голливудские студии покинули рынок РФ после начала полномасштабного вторжения России в Украину, таким образом, официального проката у фильмов, которые они выпускают, включая «Барби» и «Оппенгеймера», в России нет.

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