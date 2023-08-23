В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на девушку во время пробежки. Как утверждается, он ударил ее за то, что она была в шортах

В подмосковном поселке Нахабино задержали мужчину, подозреваемого в нападении на девушку, сообщает МВД РФ.

В полицию поступило заявление от местной жительницы, пожаловавшейся, что ей причинили телесные повреждения в момент, когда она совершала утреннюю пробежку. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ).

Сама пострадавшая рассказала, что мужчина ударил ее кулаком, пишет Baza. Телеграм-канал Astra опубликовал рассказ мужа девушки, который заявил, что мужчина ударил ее за то, что она «бежала в спортивных длинных шортах и футболке».

«Место происшествия — наш парк-аллея, рядом с кафе „Есть Пить“, время 8:15. Этот субъект, двигаясь навстречу, схватил жену за руку и со словами: „Ты че так выглядишь?“ ударил в лицо. После того, как она отбежала — он продолжил ее преследовать быстрым шагом. Удалось его четко заснять. Заявление в полицию уже написано и весь материал приложен, побои будут сняты», — рассказал он.

За девушку вступился прохожий, этот момент попал на видео. Он сказал нападавшему, что девушка так одета, потому что спортсменка, на что нападавший ответил: «Девушка может быть спортсменкой?».

Baza пишет, что нападавший — 20-летний уроженец Таджикистана, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.