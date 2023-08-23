Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение фильма «Непосредственно Каха». В нем насилуют спящую девушку

Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение фильма «Непосредственно Каха», пишет профильное издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на Cinemaplex.

«Непосредственно Каха. Другой фильм» — сиквел комедии Виктора Шамирова, основанной на одноименном ютьюб-сериале о приключениях двух друзей, Кахи (Артем Карокозян) и Серго (Артем Калайджян). В фильме, премьера которого состоялась 25 мая, показана сцена изнасилования спящей девушки.

К началу августа фильм собрал почти 345 миллионов рублей, а ряд российских СМИ опубликовали на него в целом положительные рецензии («Осторожно, новости» предполагают, что они могли быть проплачены).

14 июля сиквел «Кахи» вышел в российских стримингах. Вскоре после этого в соцсетях широко разошлись видео с фрагментами фильма. Комментировавшие их пользователи, в частности, выражали удивление тем, что лента с таким содержанием могла получить прокатное удостоверение Минкульта и выйти на стримингах.

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