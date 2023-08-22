В Москве девочка укололась о шприц с мефедроном в машине каршеринга. Полиция возбудила уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков

Отдел МВД по московскому району Крылатское возбудил уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (часть 1 статьи 228.1 УК РФ), после того как ребенок укололся о шприц в машине каршеринга. Экспертиза обнаружила в шприце следы мефедрона.

Сообщение об инциденте поступило в полицию 18 августа. Однако известно о нем стало 21 августа. По информации телеграм-каналов Shot и Mash, семья арендовала автомобиль Geely через BelkaCar в Крылатском. Когда они выходили из машины, 10-летняя девочка почувствовала боль в ноге. Ее родители обнаружили в складке между сиденьем и полом автомобиля шприц с неизвестным веществом, после чего ребенка повезли на анализы.

После сообщений об инциденте каршеринг BelkaCar начал проверку. «Мы на связи с пользователем, выясняем обстоятельства произошедшего», — заявили в пресс-службе компании.

Каршеринг также пообещал, что до конца августа запустит новую систему рейтинга вождения, которая поможет выявлять нарушителей. «По результатам внутренней проверки примем меры относительно пользователя, который нарушил правила сервиса», — рассказали РБК в компании, не раскрыв детали.