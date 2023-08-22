Умер певец Тото Кутуньо

Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо умер в возрасте 80 лет.

Как сообщает Ansa, музыкант скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане.

Менеджер артиста Данило Манкузо рассказал агентству, что Кутуньо долгое время болел и в последние месяцы ему стало хуже.

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Сальваторе «Тото» Кутуньо известен как сольный поп-певец и автор музыки для других исполнителей. Он сотрудничал с Адриано Челентано, Мирей Матье, Джо Дассеном, Далидой, группой Ricchi e Poveri.

В 1980 году Кутуньо выиграл песенный конкурс в Сан-Ремо с песней «Solo noi». Через три года он выступил на конкурсе с композицией «Lʼitaliano», ставшей международным хитом. В 1990-м Кутуньо победил на конкурсе «Евровидение» с композицией «Insieme: 1992».

Solo Noi — Toto Cutugno — Sanremo 1980 Toto Cutugno

Lʼitaliano — Toto Cutugno Video Ufficiale Toto Cutugno