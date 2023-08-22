Российские власти сообщили о планах начать обмен замороженными активами
Правительство и Банк России подготовили проект указа о разблокировке части активов иностранных инвесторов для обмена на заблокированные активы россиян. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает РБК.
По словам Силуанова, сейчас активы более 3,5 миллиона россиян на 1,5 триллиона рублей заблокированы за рубежом.
«И с учетом поддержанных вами решений мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа „С“. На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка 100 миллиардов рублей, подлежащих розничным инвесторам», — сказал Силуанов, обращаясь к президенту Владимиру Путину.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне говорила, что регулятор рассматривает разные варианты обмена активами инвесторов, которые заморожены в России и ЕС. «В принципе мы считаем, что обмен замороженных активов может быть, но именно в рамках обмена. Потому что пока с обеих сторон активы заморожены, они не конфискованы», — говорила она.
Один из руководителей коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук в разговоре с Forbes называл маловероятным обмен заблокированными активами между российскими и иностранными инвесторами. По его словам, для этого потребуется разрешение зарубежных регуляторов, которые будут руководствоваться санкционным законодательством. В частности, необходимо будет доказать, что российский инвестор, претендующий на обмен активами, не действует в интересах подсанкционных лиц.
В феврале 2023 года Bloomberg писал, что «куча денег» в виде дивидендов по акциям, купонов по облигациям и активов, которые западные инвесторы не продали до начала полномасштабной войны в Украине, «застряли в санкционной ловушке» и не могут быть выведены из России. Эти деньги принадлежат крупнейшим инвестиционным компаниям, в том числе JPMorgan Asset Management и Schroders Plc. В частных разговорах большинство из них признают, что надежды вернуть их нет, поскольку как только заходит речь о репатриации дивидендов или доступе к ценным бумагам, все «сводится к санкциям».
В восьмом пакете санкций против России Евросоюз предусмотрел условия разблокировки активов российских инвесторов. Согласно документу, разрешить разморозку определенных средств могут компетентные органы ЕС, если сочтут это необходимым и на условиях, которые покажутся им применимыми.