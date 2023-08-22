Российские власти сообщили о планах начать обмен замороженными активами

Правительство и Банк России подготовили проект указа о разблокировке части активов иностранных инвесторов для обмена на заблокированные активы россиян. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает РБК.

По словам Силуанова, сейчас активы более 3,5 миллиона россиян на 1,5 триллиона рублей заблокированы за рубежом.

«И с учетом поддержанных вами решений мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах . На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка 100 миллиардов рублей, подлежащих розничным инвесторам», — сказал Силуанов, обращаясь к президенту Владимиру Путину.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне говорила, что регулятор рассматривает разные варианты обмена активами инвесторов, которые заморожены в России и ЕС. «В принципе мы считаем, что обмен замороженных активов может быть, но именно в рамках обмена. Потому что пока с обеих сторон активы заморожены, они не конфискованы», — говорила она.

Один из руководителей коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук в разговоре с Forbes называл маловероятным обмен заблокированными активами между российскими и иностранными инвесторами. По его словам, для этого потребуется разрешение зарубежных регуляторов, которые будут руководствоваться санкционным законодательством. В частности, необходимо будет доказать, что российский инвестор, претендующий на обмен активами, не действует в интересах подсанкционных лиц.

В феврале 2023 года Bloomberg писал, что «куча денег» в виде дивидендов по акциям, купонов по облигациям и активов, которые западные инвесторы не продали до начала полномасштабной войны в Украине, «застряли в санкционной ловушке» и не могут быть выведены из России. Эти деньги принадлежат крупнейшим инвестиционным компаниям, в том числе JPMorgan Asset Management и Schroders Plc. В частных разговорах большинство из них признают, что надежды вернуть их нет, поскольку как только заходит речь о репатриации дивидендов или доступе к ценным бумагам, все «сводится к санкциям».

В восьмом пакете санкций против России Евросоюз предусмотрел условия разблокировки активов российских инвесторов. Согласно документу, разрешить разморозку определенных средств могут компетентные органы ЕС, если сочтут это необходимым и на условиях, которые покажутся им применимыми.

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