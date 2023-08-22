В Россию прекращаются поставки «Зепатира» — одного из самых популярных лекарств при гепатите C. Этот препарат производит фармацевтическая компания MSD, штаб-квартира которой находится в США, пишет «Коммерсант».

Об этом говорится в письме, которое Минздрав РФ разослал в федеральные медицинские учреждения. Письмо было отозвано, но в Росздравнадзоре подтвердили, что MSD уведомила службу о прекращении поставок. В самой MSD и «Акрихине», который занимается упаковкой этого лекарства в России, на запрос издания не ответили.

«Зепатир» (гразопревир и элбасвир) применяется для лечения гепатита С 1-го, 3-го и 4-го генотипов у взрослых. В 2022 году на долю этого препарата в схемах лечения, оплаченных в России государством, пришлось 19%, в первом полугодии 2023 года — 18%, пишет издание со ссылкой на данные экспертной группы «Здравресурс».

При этом, заявили в «Здравресурсе», «Зепатир» — одно из самых доступных средств. Курс лечения препаратом обходится бюджету в 240 тысяч рублей, тогда как стоимость лечения при гепатите C другими схемами начинается от 370 тысяч рублей.

Аналогов этого лекарства в России нет. Препарат, сообщили в Минпромторге, защищен в РФ патентом до 2030 года. При этом ряд российских компаний ведет разработку его аналогов, сообщили в министерстве.

Уход «Зепатира» не станет критичным для пациентов, для первого генотипа есть еще несколько схем, считает аналитик «Здравресурса» Наталья Егорова. Но, указывает она, при условии, что применение других препаратов будет расширено.

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