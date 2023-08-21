На базе Госуслуг запустили «соседские чаты». Там смогут общаться официальные собственники квартир

В приложении «Госуслуги.Дом» появились соседские чаты, в которых собственники квартир смогут обсуждать вопросы, касающиеся жизни в доме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минцифры.

Сервис будет работать на платформе «VK Мессенджер». Пока им могут пользоваться только подтвержденные по данным Росреестра собственники квартир, однако в будущем они смогут предоставлять туда доступ своим арендаторам.

В Минцифры отметили, что в чатах можно будет, в частности, «решить вопросы, касающиеся предоставления и оплаты услуг ЖКХ». В ведомстве добавили, что участие в чатах не является обязательным.

Пока сервис работает в пилотном режиме — в Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской областях, Санкт-Петербурге и ХМАО.

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