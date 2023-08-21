Леонид Волков заявил, что ФБК помог получить убежище и гуманитарные визы полутора тысячам своих сторонников

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) помог более чем полутора тысячам человек, причастным к деятельности команды Алексея Навального, получить гуманитарные визы или убежище в разных странах мира. Об этом российский оппозиционер Леонид Волков сообщил в интервью Deutsche Welle.

«Если мне не изменяет память, чтобы не соврать, более чем полутора тысячам людей мы помогли нашими письмами получить разного рода гуманитарные визы, убежища в разных странах мира, в том числе в Германии, в США и где-то еще», — сказал Волков.

Он отметил в твиттере, что «может немного ошибаться в цифрах», поскольку этой работой занимается юридический отдел ФБК, «но что-то около того».

В интервью Deutsche Welle Волков рассказал, что юристы ФБК предоставляют документы, подтверждающие, что человек «участвовал в каких-то наших активностях», и официальные органы в разных странах принимают эти письма. По его словам, официальные органы также знают, как связаться с ФБК, чтобы проверить информацию, если они сомневаются в ее достоверности.

Волков отметил, что за последние полтора года несколько десятков человек пытались получить визы или убежище, прикрываясь именем ФБК, хотя не имели никакого отношения к команде Навального.

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В России Фонд борьбы с коррупцией и другие структуры, связанные с Навальным, в июне 2021 года объявили «экстремистскими» организациями. На этом фоне российские власти стали преследовать сторонников Навального, многие уехали из России.

В 2022 году произошло две большие волны миграции из России — в феврале, сразу после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, и в сентябре, после объявления мобилизации. Сколько точно человек уехали, неизвестно, по подсчетам The Bell, речь может идти о более чем 500 тысячах человек.