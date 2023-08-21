Компания My.Games ищет покупателя на свой сервис монетизации контента , сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на источники на медиарынке. По данным издания, сервис могут продать до конца 2023 года.

Источник, знакомый с ходом переговоров, рассказал, что My.Games собирается «провести реструктуризацию» сервиса: «В ее рамках платформу переведут на отдельное российское юрлицо, которое будет продано до конца года, уже есть несколько потенциальных покупателей».

Собеседник издания на медиарынке допустил, что покупателем актива может стать холдинг VK: «Это позволило бы холдингу интегрировать платформу c VK Donut и привлечь новую аудиторию авторов и создателей контента». В VK отказались это комментировать.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», дали разные оценки, сколько может стоит актив. Аналитик финансовой группы «Финам» Леонид Делицын оценил Boosty в четыре-пять миллионов долларов, а старший инвестконсультант «Финама» Тимур Нигматуллин считает, что сервис стоит от 10 миллионов долларов.

В компании My.Games, которая принадлежит основателю фонда Leta Capital Александру Чачаве, не ответили журналистам.

После блокировки Patreon в России в 2022 году сервис Boosty стал одной из самых популярных площадок монетизации контента в России. Сейчас Boosty занимает больше половины российского рынка, остальное делят сервисы донатов VK Donut, «ЛитМаркет» и другие.