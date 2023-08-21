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«Коммерсант»: сервис донатов Boosty выставлен на продажу. Среди возможных покупателей — VK

Источник: Коммерсант

Компания My.Games ищет покупателя на свой сервис монетизации контента Boosty, сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на источники на медиарынке. По данным издания, сервис могут продать до конца 2023 года.

Источник, знакомый с ходом переговоров, рассказал, что My.Games собирается «провести реструктуризацию» сервиса: «В ее рамках платформу переведут на отдельное российское юрлицо, которое будет продано до конца года, уже есть несколько потенциальных покупателей».

Собеседник издания на медиарынке допустил, что покупателем актива может стать холдинг VK: «Это позволило бы холдингу интегрировать платформу c VK Donut и привлечь новую аудиторию авторов и создателей контента». В VK отказались это комментировать.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», дали разные оценки, сколько может стоит актив. Аналитик финансовой группы «Финам» Леонид Делицын оценил Boosty в четыре-пять миллионов долларов, а старший инвестконсультант «Финама» Тимур Нигматуллин считает, что сервис стоит от 10 миллионов долларов.

В компании My.Games, которая принадлежит основателю фонда Leta Capital Александру Чачаве, не ответили журналистам.

Площадка может быть весьма интересна крупным корпорациям, желающим активнее развивать у себя пользовательский контент, считает ведущий эксперт агентства InterMedia Павел Соломатин: «Но есть вероятность, что после сделки серьезно изменятся правила для авторов».

Коммерсант

После блокировки Patreon в России в 2022 году сервис Boosty стал одной из самых популярных площадок монетизации контента в России. Сейчас Boosty занимает больше половины российского рынка, остальное делят сервисы донатов VK Donut, «ЛитМаркет» и другие.