В Бурятии размыло железнодорожные пути Байкало-Амурской магистрали из-за прорыва дамбы. Движение поездов остановлено

В Северо-Байкальском районе Бурятии река Холодная вышла из берегов и частично разрушила дамбу, размыв железнодорожные пути Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщил глава региона Алексей Цыденов.

Движение поездов на БАМе остановили. По словам Цыденова, из-за разрушения дамбы подмыто 200 метров железнодорожного полотна и повреждено 10 опор контактной сети. К ликвидации последствий подтопления привлекли 120 человек и 24 единицы техники. Примерный срок завершения аварийно-восстановительных работ — 26 августа.

«Еще неделю БАМ будет стоять. Ущерб для экономики страны от простоя грузов будет исчисляться миллиардами рублей. Плюс расходы на восстановление железной дороги», — отметил Цыденов в своем телеграм-канале. Глава Бурятии утверждает, что населенные пункты в результате выхода реки из берегов «пока не пострадали».

По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, дамба частично разрушилась утром 19 августа из-за обильных осадков. Размыло железнодорожное полотно на 1102 километре перегона Холодная — Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги. На территории Северо-Байкальского района введен режим чрезвычайной ситуации. В Бурятии ввели режим ЧС регионального масштаба.