Умер актер Игорь Ясулович

Народный артист Игорь Ясулович умер в возрасте 81 года. Об этом сообщили в Российском институте театрального искусства.

«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», — говорится в сообщении.

Ранее телеграм-канал Baza писал, что актера госпитализировали в середине августа из-за сильных болей. По данным канала, у Ясуловича было онкологическое заболевание.

В кино Ясулович дебютировал в 1961 году в фильме «Девять дней одного года». Всего на счету актера более 320 ролей. Среди самых известных фильмов: «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Легенда о Тиле», «31 июня», «Тот самый Мюнхгаузен», «Гардемарины, вперед!».

Ясулович также был известен своей общественной деятельностью. В частности, актер выступал в поддержку Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, Pussy Riot, а также задержанных на Болотной площади в мае 2012 года. В 2014 году вместе с другими деятелями культуры подписал обращение под названием «Против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма»