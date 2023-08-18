В Подмосковье найден мертвым кинокритик и куратор российских кинофестивалей Алексей Медведев. Он пропал в июле

Кинокритик и куратор кинофестивалей 2morrow и «Зеркало» Алексей Медведев, пропавший около месяца назад, найден мертвым, сообщила поисковая команда «Лиза Алерт».

По данным «Коммерсанта», тело было найдено в Московской области. Где именно, не уточняется.

Медведев жил в подмосковных Мытищах, там же его в последний раз видели живым — это было 21 июля. По словам его супруги Натальи Пылаевой, в тот день ее муж вышел из дома и не вернулся. О причинах смерти пока не сообщается.

Алексей Медведев родился в 1969 году. Он обучался на химическом факультете МГУ и во ВГИКе. Работал журналистом, с начала 2000-х занимался организацией международных кинофестивалей. Так, Медведев был программным директором кинофестивалей 2morrow (2007–2009), «Зеркало» (2011), «Два в одном» (2009–2012), «Послание к человеку», а также фестивалей в Якутске, Архангельске и Калининграде.