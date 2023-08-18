Минюст России объявил «иностранным агентом» писательницу Линор Горалик

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов». В него, в частности, включили писательницу Линор Горалик.

Также ведомство объявило «иноагентами» экономиста Андрея Илларионова, политолога Андрея Пионтковского, зампредседателя Конгресса ойрат-калмыцкого народа Владимира Довданова, главу общественного движения «Гражданин. Армия. Право» Сергея Кривенко, активистку фонда «Свободная Якутия» Саргылану Кондакову и писательницу Татьяну Сотникову.

Свое решение министерство объяснило в том числе тем, что Горалик, Кондакова, Кривенко, Пионтковский, Сотникова выступали против российской в Украине и участвовали в создании или распространении информационных материалов «иностранных агентов».

Илларионов, заявило ведомство, «участвовал в качестве респондента» на информационных площадках СМИ — «иноагентов», а Довданов, помимо прочего, выступал с призывами к действиям, «результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ».

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