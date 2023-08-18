Бизнес-партнер Абрамовича Евгений Швидлер проиграл в Великобритании суд об отмене санкций

Высокий суд Лондона отказался снять санкции с миллиардера и бизнес-партнера Романа Абрамовича , которые против него ввели после полномасштабного российского вторжения в Украину.

Как напоминает Reuters, Великобритания включила Швидлера в санкционный список в марте 2022 года из-за связей с Абрамовичем и российскими компаниями «Сибнефть» и «Евраз». После этого два частных самолета бизнесмена были арестованы. Швидлер говорил, что британские власти совершили ошибку, и обжаловал это решение в суде.

Юристы бизнесмена заявили в суде, что Швидлер не имеет никаких отношений с президентом РФ Владимиром Путиным, не участвует в российской политике и не был в России с момента похорон бывшего президента Бориса Ельцина в 2007 году. По словам адвокатов, санкции лишили бизнесмена возможности распоряжаться активами и вести бизнес, а также разрушили его репутацию.

Один из защитников миллиардера Майкл ОʼКейн сообщил, что бизнесмен обжалует решение Высокого суда «при первой же возможности». «Он (Швидлер — прим. „Медузы“) никогда не был гражданином России, не посещал Россию более 15 лет и критически относился к действиям российского правительства в Украине. <…> Он не знает, что еще он может сделать, чтобы быть исключенным из списка, учитывая отсутствие такой политики или рекомендаций правительства Великобритании», — заявил адвокат.

После российского вторжения в Украину многие российские бизнесмены и политики, попал под санкции Евросоюза, США, Великобритании, Японии, Канады, Австралии и других стран. Оспорить это решение в судах помимо Евгения Швидлера пытаются миллиардеры Роман Абрамович, Алишер Усманов, Петр Авен и Михаил Фридман.