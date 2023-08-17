РБК: перевозчики, выполняющие рейсы в или из России, осенью столкнутся с трудностями из-за ухода из РФ «авиационного SWIFT»

Отечественные и иностранные авиакомпании, выполняющие рейсы между Россией и другими странами, осенью 2023 года столкнутся с трудностями при организации таких полетов из-за ухода из РФ одного из крупнейших IT-провайдеров в авиационной отрасли — швейцарской компании SITA, сообщает РБК со ссылкой на источники в авиакомпаниях.

SITA, занимающаяся в том числе разработкой систем бронирования, электронных посадочных, багажных систем и различных других авиационных IT-услуг, заявила о намерении покинуть российский рынок в мае 2023 года.

К осени, утверждают источники РБК, российские компании отключат от телекоммуникационных каналов SITA, которые издание называет «авиационным » — самым распространенным инструментом в мировой гражданской авиации для обмена информацией, в том числе между авиакомпаниями и аэропортами.

«Из-за отключения российские перевозчики больше не смогут передавать через шлюзы SITA данные о рейсах, пассажирах и багаже в информационные системы международных аэропортов», — заявил один из собеседников РБК. В то же время иностранные перевозчики, по его словам, останутся без привычного канала для обмена данными с информационными системами российских аэропортов. «Проблема есть, она чувствительна и, безусловно, требует решения», — добавил источник в иностранной авиакомпании.

В Минтрансе РБК заявили, что знают о проблеме, и планируют обеспечить обмен информацией между российской и международными сетями и по альтернативным каналам связи. «Для большинства государств, в которые осуществляются международные полеты, этот вопрос решен, с остальными же продолжаются переговоры с авиационными властями», — заявили в пресс-службе Минтранса.

Представитель «Сирена-Трэвел» отметил, что иностранные перевозчики могут использовать российское программное обеспечение. С этим согласен гендиректор ORS Александр Сизинцев: «Авиакомпании и российские аэропорты, участвующие в обслуживании международного пассажиропотока, смогут использовать российские решения для обмена данными», — заявил он, подчеркнув, что отключение России от SITA никак не коснется пассажиров.

После начала полномасштабной войны в Украине многие иностранные компании приняли решение сократить свое присутствие на российском рынке или вовсе покинуть Россию. Кроме того, страны Запада ввели санкции против российской авиационной отрасли. Среди прочего европейским и американским компаниям запрещено напрямую поставлять запчасти и проводить техобслуживание самолетов Boeing и Airbus. В то же время лизинговые компании в рамках санкций должны добиваться возврата лайнеров, находящихся в аренде у российских перевозчиков.

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