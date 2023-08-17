Правительство Германии поддержало частичную легализацию марихуаны

Правительство Германии одобрило законопроект о частичной легализации марихуаны, сообщает пресс-служба правительства. Теперь его должен рассмотреть парламент.

Законопроект разрешает людям старше 18 лет выращивать до трех кустов конопли для личного пользования. Хранение до 25 граммов каннабиса больше не будет считаться уголовным преступлением.

Кроме того, в документе предусматривается создание так называемых ассоциаций выращивания, которые будут обеспечивать своих членов продуктами каннабиса. Ассоциации смогут насчитывать не более 500 членов, которые будут получать от клуба до 50 граммов каннабиса в месяц. Члены ассоциации младше 21 года смогут получить только 30 граммов при условии, что содержание в продуктах каннабиса не будет превышать 10%.

Участникам ассоциации будет запрещено употреблять каннабис на территории клубов и в пределах 200 метров от них. Сами клубы не должны находиться ближе 200 метров от школ и детских садов, пишет Deutsche Welle.

Издание уточняет, что законопроект, прежде всего, направлен на декриминализацию марихуаны. Следующий этап — легализация. Тогда специализированные магазины смогут продавать каннабис и продукты, содержащие ТГК, но только в отдельных районах и городах.

В 2021 году в Германии сформировалась правительственная коалиция, в которую вошли Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и либеральная Свободная демократическая партия. Возглавил коалицию канцлер Олаф Шольц, тогда занимавший пост министра финансов. В коалиционном договоре партий среди прочего предусматривалось, что в Германии разрешат употребление каннабиса в рекреационных целях.

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