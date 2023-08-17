Посольство РФ в ЮАР проиллюстрировало твит об «общих ценностях» с Украиной фотографией с марша против аннексии Крыма 2014 года

Посольство России в ЮАР в своем твиттере опубликовало пост, в котором говорится о том, что раньше РФ и Украину объединяли общие ценности и стремление к дружбе. При этом проиллюстрировало твит посольство фотографией с антивоенного марша 2014 года, который проходил в Москве.

«До того, как Джордж Сорос и Госдеп США потратили миллиарда долларов на поддержку нацизма и ультранационализма в Украине, наши страны были объединены ценностями, религией, традициями, стремлением к миру, дружбе и гармонии», — говорится в твите посольства.

Для иллюстрации к твиту посольство использовало фото с марша против войны в Украине и аннексии Крыма, который прошел в Москве 15 марта 2014 года. Эта фотографии агентства AFP, которая, в частности, использовалась в материале «Русской службы Би-би-си» в репортаже с акции.

На общей фотографии можно увидеть два баннера, которые держат в начале колонны — «Путин, хватит врать, воевать и воровать» и «Руки прочь от Украины». Один из тех, кто возглавляет колонну — политик Борис Немцов, которого менее чем через год убьют на Большом Москворецкой мосту.

Участники марша тогда прошли по Бульварному кольцу от Пушкинской площади, после чего провели митинг на проспекте Сахарова. В марше приняли участие около 50 тысяч человек. Участники акции несли украинские и российские флаги, а также флаги оппозиционных партий.