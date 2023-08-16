Мосгорсуд оправдал обвиняемых в контрабанде 472 килограммов кокаина из Эквадора в Петербург

Мосгорсуд вынес оправдательный приговор трем гражданам Литвы и двум россиянам по уголовному делу о контрабанде 472 килограммов кокаина из Эквадора через порт Санкт-Петербурга, пишут «Ведомости».

Подсудимые Эрнестас Казлаускас, Миндаугас Корецас, Игорис Григас, Георгий и Иван Радомировы обвинялись в создании организованной преступной группировки с целью поставок наркотиков. По вменяемым статьям им грозило пожизненное лишение свободы.

Дело о контрабанде рассматривали присяжные. Они посчитали, что в части создания ОПГ отсутствовало событие преступления, а причастность подсудимых к контрабанде наркотиков обвинение не смогло доказать.

Обвиняемых освободили в зале суда. Игорису Григасу, которого называли создателем ОПГ, признали виновным в незаконном пересечении границы, однако тоже освободили, поскольку суд зачел ему срок пребывания в СИЗО.

Как утверждало следствие, фигуранты дела создали преступное сообщество в январе 2013 года и до момента своего задержания в апреле 2019 года совершили 15 тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе шесть контрабандных поставок кокаина общей массой более 472 килограммов из Эквадора в морской порт Петербурга.

В МВД заявляли, что участники ОПГ использовали для контрабанды «практически любой контейнер, следовавший с коммерческим и торговым грузом в Российскую Федерацию, и любое морское судно из числа курсирующих между эквадорскими портами и Санкт-Петербургом». Брикеты с кокаином они якобы прятали в технических полостях контейнеров либо вместе с упакованными фруктами.

Уголовное дело о контрабанде насчитывало 270 томов. За время следствия были допрошены более 230 свидетелей и проведены свыше 50 обысков и 150 экспертиз.