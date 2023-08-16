Минюст Эстонии предложил лишить граждан России права голосовать на местных выборах. Он признает, что это может противоречить Конституции

Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект, который ограничивает права жителей Эстонии с российским или белорусским гражданством на участие в местных выборах. Об этом сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR, в распоряжении которой есть проект закона.

В документе говорится, что эстонское государство не в состоянии обеспечить свободу граждан России от влияния страны их гражданства. Как отмечают авторы инициативы, в соответствии с российской Конституцией, защита РФ является обязанностью каждого гражданина России, а также были случаи, когда россияне, постоянно проживающие в Эстонии, получали «мобилизационные призывы» из страны своего гражданства.

Законопроект предполагает внесение поправки в Закон о выборах, согласно которой человек, являющийся гражданином иностранного государства, признанного эстонским или европейским парламентом страной-агрессором, не может участвовать в голосовании.

В законопроекте отмечается, что он может противоречить Конституции Эстонии и положениям Евросоюза. Министр юстиции Калле Лаанет считает, что ряд спорных вопросов, вероятно, предстоит окончательно решить суду. ERR отмечает, что законопроект основан на одном из решений коллегии Государственного суда по уголовным дела, в котором говорилось, что основные права «могут быть ограничены в порядке исключения для защиты другого основного права или конституционных ценностей».

В комментарии ERR Лаанет отметил, что в Эстонии проживают 67 тысяч граждан России, которые, согласно российской Конституции, обязаны оказывать «всестороннюю помощь России». «Если эта страна вернется в список нормальных демократических государств, то действительно, следуя Конституции ЭР, они могли бы принимать участие в выборах. Но это должен решать законодатель», — сказал министр.

Он добавил, что «связь с государством-агрессором» может быть аргументом, почему в «определенный период» граждане России не должны иметь права «участвовать в эстонской демократии».

«У большинства из них была возможность избавиться от российского гражданства и ходатайствовать о получении эстонского. В этом смысле это ведь был их свободный выбор. Нельзя в один момент быть на одной стороне, а в другой — на другой», — добавил Лаанет.

ERR пишет, что в ближайшее время Лаанет, представляющий Партию реформ, представит законопроект партнерам по коалиции и общественности. Следующие муниципальные выборы пройдут в Эстонии в октябре 2025 года. Согласно эстонскому законодательству, местные жители, не являющиеся гражданами Эстонии или какой-либо другой страны ЕС, не имеют права голосовать на парламентских выборах, но могут принимать участие в муниципальных выборах.

В мае 2022 года правительство Эстонии выступило против законопроекта оппозиционной партии «Отечество», подразумевающего введение запрета для проживающих в республике граждан России и Белоруссии на голосование на местных выборах. Против инициативы высказалась, в частности, тогдашний министр юстиции Марис Лаури.