Глава СПЧ предложил не принимать в школы детей, не знающих русский язык, а обучать их в специализированных центрах

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что детей, не знающих русский язык, нельзя принимать в обычные школы. По его мнению, они должны изучать русский в специализированных центрах.

Фадеев, сообщает «Интерфакс», напомнил, что действующее законодательство не позволяет не принимать детей в школу.

Значит, надо изменить закон. И в законе должно быть два обстоятельства: не принимать детей в школу, не знающих русский язык, и этот же закон должен требовать обучение русскому языку в специализированном центре.

По мнению Фадеева, соответствующие изменения в законодательстве помогут обучить ребенка и дать ему возможность нормально учиться в школе.

Глава СПЧ заявил, что министерство просвещения уже работает над поправками. Говоря о временных рамках, Фадеев подчеркнул, что «надо ставить задачу, чтобы к 1 сентября в 2024 году эта система была готова».

Обучение детей русскому языку как иностранному в специализированных центрах, считает глава СПЧ, должно осуществляться за государственный счет. «Возлагать дополнительные меры и дополнительные затраты на трудовых мигрантов не вполне справедливо», — сказал он.

В 2014 году в России был принят закон, согласно которому иностранцы для получения разрешения на работу, а также разрешения на временное проживание и вида на жительство должны подтверждать владение русским языком, знать основы истории и законодательства России. Исключение сделано для ряда категорий, в том числе высококвалифицированных специалистов.