«Ресурсами муниципалитетов с этим не справиться». В Приморье из-за наводнения ввели режим ЧС регионального масштаба

В Приморском крае из-за последствий паводка введен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба, объявил глава региона Олег Кожемяко.

«Размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справиться», — написал Кожемяко в телеграме.

Режим ЧС на уровне региона, пояснил он, позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения.

В Приморье из-за тайфуна «Ханун» оказались подтоплены десятки населенных пунктов, в том числе Уссурийск, где 12 августа прорвало недостроенную дамбу.

В Уссурийск приехал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, он провел встречу с местными жителями, в ходе которой пострадавшие выразили недовольство тем, как власти им помогают.

Наводнение в Приморье, встреча с губернатором Meduza