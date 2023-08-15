Правительство РФ предложило дать военным право отключать гражданские сети связи во время чрезвычайного положения

Российским военным предлагают дать право контролировать гражданские сети связи во время чрезвычайного положения, в том числе и отключать их. Соответствующие поправки в стратегию развития отрасли связи до 2030 года, пишет «Коммерсант», разработало правительство.

Речь идет о создании механизма совместного использования радиочастот силовыми структурами и гражданскими операторами связи. Предполагается, что частоты, предназначенные для совместного использования гражданскими и военными, будут переданы организации—оператору технических средств. Какую именно организацию собираются сделать оператором, пока не уточняется.

В Минцифры подтвердили изданию существование поправок, добавив, что будут прорабатывать их с отраслью. В Роскомнадзоре, который, по мнению экспертов, может получить право распределять частоты для совместного использования, заявили, что не располагают информацией по поводу инициативы.

Эксперты, пишет «Коммерсант», отмечают, что возможность совместного использования радиочастот позволит улучшить качество мобильной связи, так как операторам станут доступны диапазоны, которые сейчас заняты военными.

Ранее совместно использовать гражданским и военным частоты определенного диапазона предлагали для развертывания в России мобильной связи стандарта 5G. Для этого нужны частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, которые в РФ заняты спецслужбами.