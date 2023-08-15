Неймар (вслед за Роналду и Бензема) перешел в клуб из Саудовской Аравии. Он будет выступать за «Аль-Хиляль»

Футбольный клуб «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда в Саудовской Аравии объявил, что бразильский нападающий Неймар перешел в клуб. Сообщение об этом появилось в твиттере клуба.

«Я здесь, в Саудовской Аравии. Я игрок „Аль-Хиляля“», — говорит Неймар на видео, опубликованном клубом.

31-летний Неймар, выступавший за французский ПСЖ с 2017 года, по данным спортивной газеты LʼEquipe, согласился перейти в саудовский клуб на два сезона с возможностью продления контракта. По данным издания, зарплата Неймара в клубе составит около 80 миллионов евро в год. ПСЖ получит за Неймара чуть меньше 100 миллионов евро.

The Independent писала, что перед переходом в «Аль-Хиляль» Неймар предлагал свои услуги «Манчестер Юнайтед», «Баварии», «Реалу», «Челси» и «Манчестер Сити». Ни один из европейских клубов не проявил интереса, лишь «Барселона» готова была рассмотреть вариант с арендой.

Неймар в 2017 году перешел в ПСЖ из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро. Этот рекорд не побит.

Португальский футболист Криштиану Роналду с 2023 года выступает за клуб «Аль-Наср» из Эр-Рияда (занял второе место в прошлом сезоне саудовской премьер-лиги). Французский футболист Карим Бензема выступает за «Аль-Иттихад» из Джидды (первое место в чемпионате).

Клуб «Аль-Хиляль», в который перешел Неймар, в прошлом сезоне стал бронзовым призером саудовской премьер-лиги.

Читайте также

Криштиану Роналду, Бензема и другие звезды уезжают играть в Саудовскую Аравию Местные власти надеются, что из-за футбола все забудут про репрессии — а в страну будет приезжать больше туристов

Читайте также

Криштиану Роналду, Бензема и другие звезды уезжают играть в Саудовскую Аравию Местные власти надеются, что из-за футбола все забудут про репрессии — а в страну будет приезжать больше туристов