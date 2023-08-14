Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил об отставке

Глава кабинета министров Латвии Кришьянис Кариньш объявил, что уйдет с поста премьер-министра страны, пишет агентство LETA. Кариньш сообщил на пресс-конференции в Риге, что 17 августа представит президенту Латвии Эдгару Ринкевичу документ об отставке правительства.

Об этом же Кариньш сообщил в своем твиттере:

Сейчас и блокируют работу по увеличению благосостояния и росту экономики. Сегодня информировал фракцию сейма от и руководство, что в четверг вручу президенту заявление об отставке.

Он добавил, что пригласил «Новое единство» выдвинуть нового кандидата в премьер-министры. Сам Кариньш на этот пост претендовать не будет, отмечает LETA.

На прошлой неделе Кариньш начал переговоры о формировании новой коалиции и правительства. В них участвовали представители Союза Зеленых и крестьян и партии «Прогрессивные». Вместе с ними, допускает LETA, «Новое единство» может сформировать ядро будущего кабинета министров. Представители «Объединенного списка» и Национального объединения отказались участвовать в переговорах.

После отставки Кариньша все правительство уйдет в отставку, но продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока парламент страны не выразит доверие новому кабинету министров.

Кришьянис Кариньш возглавил правительство Латвии 23 января 2019 года.