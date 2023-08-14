Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил об отставке
Глава кабинета министров Латвии Кришьянис Кариньш объявил, что уйдет с поста премьер-министра страны, пишет агентство LETA. Кариньш сообщил на пресс-конференции в Риге, что 17 августа представит президенту Латвии Эдгару Ринкевичу документ об отставке правительства.
Об этом же Кариньш сообщил в своем твиттере:
Сейчас «Объединенный список» и Национальное объединение блокируют работу по увеличению благосостояния и росту экономики. Сегодня информировал фракцию сейма от «Нового единства» и руководство, что в четверг вручу президенту заявление об отставке.
Он добавил, что пригласил «Новое единство» выдвинуть нового кандидата в премьер-министры. Сам Кариньш на этот пост претендовать не будет, отмечает LETA.
На прошлой неделе Кариньш начал переговоры о формировании новой коалиции и правительства. В них участвовали представители Союза Зеленых и крестьян и партии «Прогрессивные». Вместе с ними, допускает LETA, «Новое единство» может сформировать ядро будущего кабинета министров. Представители «Объединенного списка» и Национального объединения отказались участвовать в переговорах.
После отставки Кариньша все правительство уйдет в отставку, но продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока парламент страны не выразит доверие новому кабинету министров.
Ранее, чтобы добиться более динамичной работы правительства, Кариньш предложил провести ротацию ряда министерских постов, однако «Объединенный список» и Национальное объединение предложение отклонили, в связи с чем премьер-министр объявил о формировании нового правительства.
Кришьянис Кариньш возглавил правительство Латвии 23 января 2019 года.