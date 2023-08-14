Минтранс РФ предложил перестать дублировать в метро сообщения на английском языке. Глава Нижегородского метро предложил «не доходить до маразма»

Министерство транспорта РФ предложило исключить обязательное требование о дублировании информации на английском языке в транспорте, например, во время объявлений станций и остановок. Об изменении правил «звукового и визуального» информирования пассажиров говорится в проекте приказа, опубликованного на сайте regulation.gov.ru. Внимание на документ обратила газета «Коммерсант».

Дублирование информации на английском языке предложили сделать необязательным, «учитывая многочисленные обращения граждан и субъектов РФ, ввиду значительной информационной нагрузки на пассажиров и с учетом социально-политической ситуации в РФ », говорится в пояснительной записке к проекту.

В Минтрансе добавили, что «принятие решения о дублировании информации на английском языке передается на уровень субъектов РФ и должно быть предусмотрено региональными правилами пользования внеуличным транспортом».

В пресс-службе Московского метрополитена заявили «Коммерсанту», что в метро перестали объявлять станции на английском языке еще в 2021 году после сокращения числа туристов из-за пандемии, а также «жалоб от пассажиров на дополнительное информирование».

Директор Нижегородского метро Олег Яушев заявил изданию, что жители Нижнего Новгорода не жаловались на английский дубляж и в метро его убирать не планируют. «Мы сравнительно недавно сделали эту систему информирования, затратив немалые деньги. Зачем ее сейчас убирать? В город ездят туристы, являющиеся носителями английского языка. Язык широко распространен, а мы гостеприимны. Конечно, если будет директивное указание все снять и оставить только на русском, мы подчинимся. Но до маразма доходить не стоит», — заявил глава Нижегородского метро.

В казанском «Метроэлектротрансе» сообщили, что исполнят приказ, когда он выйдет. В пресс-службе отметили, что жители Казани не просили отменить дублирование названия станций на английском. Недавно в метрополитене обновили таблички со схемой линий, указав названия станций на русском, татарском и английском языках. В поездах также объявляют остановки на трех языках.

Российские политики с 2022 года высказываются за ограничение использования английского языка. Так, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила принять меры по борьбе с чрезмерным употреблением англицизмов. В апреле 2023 года депутат Госдумы Султан Хамзаев от «Единой России» предложил исключить английский язык из школьной программы. В мае спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал английский язык «мертвым».