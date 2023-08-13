По последним данным, из-за ракетного удара по Покровску погибли десять человек, в том числе двое спасателей

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что в больнице умер начальник пожарно-спасательного отряда управления ГСЧС по Донецкой области полковник Виталий Кинц, получивший тяжелые ранения при ракетном ударе по Покровску 7 августа.

Таким образом, из-за ракетного удара по Покровску погибли десять человек. Среди погибших — заместитель начальника ГСЧС по Донецкой области полковник Андрей Омельченко. Пострадали больше 80 человек.

Покровск подвергся двойному удару ракетами «Искандер» вечером 7 августа. В результате в городе разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, административные здания, заведения питания и гостиница. Украинские власти обвинили в ударе войска РФ.

Минобороны РФ утверждало, что удар в Красноармейске (советское название Покровска — прим. «Медузы») нанесен по «передовому командному пункту» ВСУ.

Обстрел Покровска в Донецкой области Meduza