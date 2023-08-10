В Запорожье под обстрел попала гостиница. Погиб один человек, пострадали больше 15

По последним данным, один человек погиб и 16 человек, в том числе четверо детей, получили ранения из-за ракетного удара по городу Запорожье, вечером 10 августа, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

По его словам, российские войска ударили по объекту гражданской инфраструктуры. О каком объекте идет речь, не сообщается, но, судя по надписи на здании, это гостиница Reikartz, отмечает «Русская служба Би-би-си».

По Запорожью ударили ракетами «Искандер-К», пишет «Страна.ua» со ссылкой на полицию Украины.

Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA

По словам президента Украины Владимира Зеленского, после ракетного удара по Запорожью начался пожар. Зеленский обвинил в обстреле войска РФ.

Российские телеграм-каналы, поддерживающие вторжение войск РФ в Украину, заявили, что российские войска ударили в Запорожье по месту расположения иностранных наемников и бойцов ВСУ.

В Минобороны РФ это не комментировали.