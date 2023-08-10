Россияне написали больше пяти тысяч доносов на своих знакомых в пародийном приложении «Мой донос», пишет «Можем объяснить» со ссылкой на базу доносов, которую журналистам предоставил разработчик приложения.

Как пишет «Можем объяснить», айтишник (издание не раскрывает его имени) создал пародийное приложение «Мой донос» еще в 2018 году, но спустя несколько месяцев удалил его со всех платформ, поскольку оно не пользовалось популярностью. В январе 2023 года приложение, с очень похожим на «Госуслуги» логотипом, вновь стало доступно в Google Play.

Хотя в описании самого приложения указано, что оно не имеет отношения к «Госуслугам» или органам власти и предназначено для развлечения, многие люди отнеслись к нему всерьез.

Из пяти тысяч доносов около тысячи были настоящими и содержали подробное описание действий «нарушителей», а также их личные данные и ссылки на страницы в соцсетях. «Можем объяснить» отмечает, что многие из этих доносов могли бы стать поводом для возбуждения дел по статьям о «фейках» или «дискредитации» российской армии.

В комментарии изданию разработчик подчеркнул, что не собирается передавать доносы куда бы то ни было.

Чаще всего доносы в России пишут на людей, выступающих против войны с Украиной. В России даже появились «профессиональные» доносчики, которые целенаправленно ищут людей, критикующих войну.

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