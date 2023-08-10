В Брянской области под обстрел попала ферма. Погибли два человека

Два человека погибли в результате обстрела села Чаусы в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в соцсетях.

Он утверждает, что село Чаусы обстреляли украинские войска. На месте погиб один человек, позже стало известно о гибели второго. Двое жителей — женщина и мужчина — получили ранения различной степени тяжести, сообщил глава региона. По его словам, в результате обстрела повреждено сельскохозяйственное предприятие.

Как уточняет Baza, под обстрел попала ферма, по которой ударили четыре артиллерийских снаряда. Погиб 50-летний заведующий фермой и 55-летний сотрудник, который умер в больнице от многочисленных осколочных ранений. По данным телеграм-канала, в реанимации находится 44-летняя сотрудница фермы, а в отделении хирургии — 48-летний работник.

Власти Брянской области, как и других российских регионов, расположенных на границе с Украиной, ежедневно сообщают об обстрелах со стороны Украины. Украинские власти отрицают, что наносят удары по российской территории, заявляя, что ведут оборонительную, а не наступательную войну.