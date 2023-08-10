Российские войска атаковали беспилотниками Ровенскую область. Разрушена нефтебаза

В ночь на 10 августа российские войска совершили массированную атаку на Ровенскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

По его словам, в результате атаки разрушена нефтебаза в Дубенском районе. Пострадавших нет.

На месте происшествия работают 45 спасателей и 14 единиц техники, задействован пожарный поезд.

«Химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения проводиться не будет», — рассказал Коваль в видео на фоне горящей нефтебазы.

Дополнение. Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 10 августа российские войска нанесли удар по территории Украины с помощью 10 дронов-камикадзе «Шахед». Украинские силы ПВО уничтожили семь беспилотников