Жители Владивостока заявили, что слышали взрыв возле военно-морской базы. В Минобороны РФ утверждают, что провели учения

Жители Владивостока утверждают, что слышали взрыв в районе военно-морской базы в ночь на 9 августа, сообщил телеграм-канал «News.vl | Владивосток и Приморье». Местная жительница рассказала, что слышала взрыв возле бухты Улисс около 3:30 ночи (20:30 мск 8 августа).

Местный юрист и политик Максим Чихунов утверждает, что ФСБ России якобы запретила очевидцам рассказывать о случившемся. Чихунов привел слова неназванной местной жительницы. «Утром приезжали сотрудники ФСБ, опрашивали нас. Соседке сказали никому не говорить о произошедшем», — сказала она.

Один из жителей Владивостока, как пишет телеграм-канал Astra, снял на видео некий летающий объект, который продолжительное время находился в воздухе.

В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что корвет «Громкий» Тихоокеанского флота РФ провел тренировку по прикрытию Владивостока от авиаудара условного противника. «Расчеты ПВО корвета „Громкий“ обнаружили цели, привели средства ПВО в готовность к применению и отработали алгоритм действий при отражении условной воздушной атаки», — заявили в пресс-службе.