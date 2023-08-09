В Украине создали базу произведений искусства, принадлежащих попавшим под санкции россиянам

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) запустило базу данных предметов искусства, связанных с попавшими под санкциями россиянами. Об этом сообщается на сайте агентства.

Раздел получил название «Война и искусство». В сообщении НАПК отмечается, что «российские олигархи, несмотря на наложенные на них санкции, до сих пор могут легко скрывать и отмывать свои средства через объекты искусства».

«Живопись, скульптуры, художественные украшения — это именно то, что используется как лазейка для обхода санкций. Раздел „Война и искусство“ будет способствовать работе по недопущению обхода санкций, поиску художественных активов подсанкционных россиян с целью их дальнейшей заморозки, конфискации и последующей передачи Украине», — заявили в агентстве.

Сейчас в базе есть информация о более чем 300 предметах.

Как отмечает The Guardian, среди коллекционеров, указанных в разделе, есть российский миллиардер, бывший владелец «Челси» Роман Абрамович, который, как утверждается, является владельцем нескольких произведений искусства, в том числе «Триптиха, 1976» Фрэнсиса Бэкона, картины «Венецианская женщина I» Альберто Джакометти и восьми альбомов из серии «10 персонажей» Ильи Кабакова.

НАПК также утверждает, что миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира» (в 2017 году он ее продал — прим. «Медузы»), а миллиардер Михаил Фридман в 2013 году купил работу Энди Уорхола «Четыре Мэрилин» (вскоре он ее продал — прим. «Медузы»). В базе также упоминаются Алишер Усманов, Тимати, Яна Рудковская, Олег Дерипаска и другие.

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