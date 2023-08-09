Умерла актриса Вера Васильева

Народная артистка СССР Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет, сообщает Театр сатиры, в котором служила актриса.

Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. В 1945 году дебютировала в кино, в эпизодической роли в картине «Близнецы». Первую большую роль сыграла в 1947 году — Настю Гусенкову в фильме «Сказание о земле Сибирской».

Всего фильмография Васильевой насчитывает более 40 работ, среди них такие, как «Свадьба с приданым», «Звезда экрана», «Несовершеннолетние», «Карнавал», «Выйти замуж за капитана», «Люди моей долины» и другие.

С 27 марта 1948 года Вера Васильева служила в Московском академическом Театре сатиры, где сыграла свыше 60 ролей.