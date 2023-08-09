Команда Навального узнала, что Игоря Сечина скрыли в реестре налоговой службы под псевдонимом Сергей Терентьев

Команда сторонников политика Алексея Навального утверждает, что глава «Роснефти» Игорь Сечин фигурирует в реестре Федеральной налоговой службы под псевдонимом Терентьева Сергея Андреевича.

Автор расследования утверждает, что номера паспорта и ИНН, а также дата рождения Терентьева совпадают с данными Сечина, но на самом деле Терентьева не существует. Фальшивую личность создали, чтобы засекретить зарплату главу «Роснефти», сказано в расследовании.

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Ссылаясь на две крупные утечки данных налоговой о зарплатах россиян за 2018 и 2020 годы, сторонники Навального установили, что «Сергей Терентьев» получил от «Роснефти» 3,071 миллиарда рублей за год (за какой, не уточняется). Кроме того, он получил 244 миллиона от «Всероссийского банка развития регионов» (банка «Роснефти») и два миллиона от «Роснефтегаза» (компании, владеющей акциями «Роснефти»).

Как отметил журналист-расследователь Андрей Захаров, о том, что в Федеральной налоговой службе есть база высокопоставленных россиян и их родственников, чьи имена скрывают, стало известно в 2019 году. Тогда хакеры взломали сайт одного IT-подрядчика российских властей, разработавшего программу «Налог-3», с помощью которой можно убрать из информационной системы налоговой службы сведения о людях, находящихся под государственной охраной или защитой.