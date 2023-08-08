В Нью-Йорке акула напала на серфингистку

50-летняя жительница Нью-Йорка, пострадавшая от укуса акулы на одном из местных пляжей, госпитализирована в критическом состоянии, сообщает NBC News со ссылкой на городские власти.

Женщина пострадала в районе пляжа Рокуэй-Бич вечером 7 августа, когда, предположительно, занималась серфингом, пишет ABC7 New York со ссылкой на полицию. В департаменте парков и отдыха Нью-Йорка заявили, что акула укусила женщину за левую ногу, когда она плавала недалеко от берега.

После нападения спасатели закрыли пляж, пока полицейские на вертолете безуспешно искали акулу, говорится в заявлении департамента парков. Ожидается, что пляж во вторник откроют не раньше 11 часов утра, поскольку власти продолжат наблюдение за местностью.

«Несмотря на то, что это пугающее событие, мы хотим напомнить жителям Нью-Йорка, что случаи укусов акул на Рокуэй-Бич крайне редки», — заявили в департаменте парков.

Как отмечает NBC News, в прошлом месяце в штате Нью-Йорк зарегистрировали несколько случаев нападения акул. У Лонг-Айленда этим летом заметили много песчаных акул, длина которых может достигать двух с половиной — трех метров.

Пляж Рокуэй-Бич — один из самых популярных мест отдыха на Атлантическом побережье Нью-Йорка. В 2022 году пляж закрывали из-за активности акул в этом районе. Появление акул связывают в том числе с тем, что из-за жары повышается температура воды в заливах. В 2022 году в штате Нью-Йорк зарегистрировали восемь случаев нападения акул, тогда как всего с 1837 году в штате известно о 20 таких случаях.

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