Умерла актриса Юлия Борисова

В возрасте 98 лет умерла советская и российская актриса Юлия Борисова. Об этом сообщили в театре имени Вахтангова, где с 1947 года работала Борисова.

«Народная артистка СССР, Герой Труда, кавалер орденов „За заслуги перед Отечеством“, лауреат Государственных премий и множества профессиональных наград. Человек великого таланта, ума, чести и совести. Легендарная Принцесса Турандот. Так уходит эпоха», — говорится в сообщении театра.

Директор театра Кирилл Крок рассказал, что Борисова умерла в больнице, где около года находилась в отдельной палате под присмотром врачей.

Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем Исаем Спектором и их сыном Александром.

Борисова родилась в Москве в 1925 году. В 1947-м она окончила Высшее театральное училище имени Щукина и была принята в труппу театра имени Вахтангова, где исполнила десятки ролей — в основном главные.

Борисова также снялась в нескольких советских фильмах. Одна из наиболее известных ее ролей — Настасья Филипповна в картине «Идиот» (1958), снятой по одноименному роману Федора Достоевского.