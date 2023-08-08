Умер переводчик Леонид Володарский

В возрасте 73 лет умер переводчик и радиоведущий Леонид Володарский. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на родственников Володарского.

В сообщении говорится, что Володарский умер после продолжительной болезни.

Он получил известность благодаря переводу и озвучке зарубежных фильмов, выходивших в СССР и России в конце 1980-х — начале 1990-х годов.

Леонид Володарский окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Он владел английским, французским, испанским и итальянским языками. Переводить фильмы он начал в конце 1960-х годов. Сам он утверждал, что за 30 лет перевел более пяти тысяч фильмов.

В конце 1990-х годов Володарский начал сотрудничать с НТВ в качестве переводчика фильмов и сериалов для студий озвучивания. Он также работал на различных радиостанциях, с марта 2014 года вел авторскую программу на радио «Говорит Москва».

«В лицо на улице меня никто никогда не узнавал. Можно, конечно, носить с собой стульчик, иногда на него залезать и говорить: «Коламбия Пикчерз» представляет». Но это нарочито, согласитесь. А вот по голосу узнают. Первый раз это произошло где-то на отдыхе. Я даже не думал, что такое возможно. Но, честно вам скажу, я не люблю ни сами узнавания, ни тем более вопрос: «А у вас была прищепка на носу?» Это меня бесит. Другое дело, когда подходит человек и спрашивает: «Вы тот самый Леонид Володарский?» — «Да». — «Спасибо вам». Или: «Мне очень нравится, как вы переводили фильмы». Это нормально, когда от чистого сердца», — рассказывал он в интервью.