Пушилин сообщил об интенсивном обстреле Донецка. Погибли три человека

Три человека погибли в результате интенсивного обстрела Донецка «со стороны вооруженных формирований Украины», сообщил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

По его словам, в Киевском, Ворошиловском и Куйбышевском районах города ранены 11 человек, в том числе ребенок 2012 года рождения. Кроме того, в Киевском районе один из снарядов попал в автомобиль. Ранены водитель и два грузчика.

Еще один человек был ранен в Шахтерске. На территории Октябрьского РЭС под обстрел попала бригада электромонтеров, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии с осколочными ранениями.

Пушилин утверждает, что на захваченных украинских территориях, которые находятся под контролем ДНР, в течение 8 августа зафиксировано 95 обстрелов, в том числе с применением кассетных боеприпасов.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.

Читайте также

США передадут Украине кассетные боеприпасы. Против этого выступают их союзники, а больше 100 стран запрещают использовать такое оружие (оно очень опасное) Как это отразится на фронте? И чем ответит Россия?

Читайте также

США передадут Украине кассетные боеприпасы. Против этого выступают их союзники, а больше 100 стран запрещают использовать такое оружие (оно очень опасное) Как это отразится на фронте? И чем ответит Россия?