На военном памятнике в Иркутской области имена погибших в Афганистане и Чечне заменили фразой: «Воинам-землякам, погибшим в локальных войнах и СВО» 

В поселке Куйтун Иркутской области с военного памятника убрали табличку с именами трех жителей Куйтунского района, погибших во время войн в Афганистане и Чечне, сообщает издание «Люди Байкала».

На этом месте теперь висит новая табличка, посвященная «воинам-землякам, погибшим в локальных войнах, вооруженных конфликтах и ». На ней изображена военная техника с буквой Z, медаль «За отвагу», орден «Мужества» и нанесены слова «долг, честь, отвага».

К началу августа журналисты «Русской службы Би-би-си» и «Медиазоны» совместно с группой волонтеров смогли подтвердить по открытым источникам личности 29 217 российских солдат, в том числе 559 жителей Иркутской области, погибших в Украине.

По данным «Медузы» и «Медиазоны», за 15 месяцев полномасштабной войны — с 24 февраля 2022 года и до конца мая 2023 года — погибли около 47 тысяч российских военных. Число безвозвратных потерь российской армии, включая тяжелораненых военных, уволенных со службы, составляет не менее 125 тысяч человек.

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