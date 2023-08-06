В России появится реестр сказок

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании федерального реестра объектов нематериального этнокультурного достояния России — сказок, былин, танцев, обрядов, ремесел, традиций и обычаев.

Перечень будет содержать сведения о «происхождении того или иного объекта, местности его бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры», сообщается на сайте правительства РФ.

Реестр создается в рамках реализации федерального закона «О нематериальном этнокультурном достоянии РФ», принятого в октябре 2022 года.

Как полагают в кабинете министров, создание такого информационного ресурса позволит упростить изучение, использование, сохранение и популяризацию нематериального этнокультурного достояния.

Вести реестр будет министерство культуры РФ.