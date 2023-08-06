МИД Франции не выдал проездные документы российскому военному, дезертировавшему для получения убежища

МИД Франции отказался выдать 23-летнему российскому офицеру танковых войск Фархаду Зиганшину проездные документы для получения политического убежища в стране. Об этом сам россиянин рассказал в эфире «Дождя».

Телеканал Дождь

Зиганшин с 2021 года проходил службу в Казанском высшем танковом командном училище. Летом 2022 года он написал рапорт об увольнении, когда узнал, что его с сослуживцами собираются отправить в Херсон. Комиссия училища одобрила его увольнение, но в сентябре, когда в России была объявлена «частичная мобилизация», Зиганшина вновь вызвали на службу для отправки на войну. После этого он уехал без загранпаспорта в Казахстан и попросил убежища во Франции. В России его объявили в розыск.

Французские власти, заявлявшие, что будут предоставлять убежище россиянам, уклоняющимся от мобилизации или дезертировавшим из армии, не выдали Зиганшину так называемый лессе-пассе (laissez-passer).

Как рассказала «Соте» представительница организации Russie-Libertés Ольга Прокопьева, оказывающая помощь Зиганшину, такой проездной документ выдается крайне редко и только активистам, имеющий длительный опыт (от 10 лет) оппозиционной деятельности.

«Когда мне сказали про бредовую позицию о том, что я должен заниматься 10 лет оппозиционной деятельностью… Ладно бы мне было 40 лет — еще куда ни шло. Но мне 23 года. Нежели я в 13 лет должен был выходить с плакатами и говорить, какая Россия плохая страна?» — заявил Зиганшин «Дождю».

По словам Прокопьевой, переговоры о выдаче документа Зиганшину еще продолжаются.

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