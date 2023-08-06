Бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин умер в 41 год

Российский футболист, бывший вратарь московского ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин умер на 42-м году жизни. Об этом сообщает Sports.ru.

В ноябре 2010 года Мандрыкин попал в тяжелую автоаварию, после которой получил инвалидность. Спортсмен повредил позвоночник и спинной мозг.

Вениамин Мандрыкин наиболее известен по выступлениям за ЦСКА, в составе которого он в 2005 году выиграл Кубок УЕФА. Также он играл за «Аланию», «Томь», «Ростов», «Спартак» (Нальчик) и «Динамо» (Брянск). За сборную России Мандрыкин провел два матча в 2003 году, пропустив один гол.