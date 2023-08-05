В сеть утекли данные пользователей книжного сервиса «Литрес»

В открытый доступ выложили данные пользователей сервиса электронных книг «Литрес». Об этом сообщил телеграм-канал «Утечки информации».

Речь идет более чем о трех миллионах строк, которые включают имя и фамилию, адреса электронной почты, хешированные пароли.

«Мы проверили случайные адреса электронной почты из этого файла через функцию восстановления пароля на сайте litres.ru и выяснили, что они действительные», — говорится в сообщении телеграм-канала.

В «Литресе» подтвердили утечку данных пользователей. В пресс-службе группы компаний сказали «Интерфаксу», что проводят внутреннее расследование для «выяснения причин и оценки ситуации». Компания утверждает, что вся платежная информация пользователей в безопасности, так как сервис ее не хранит.

Так как злоумышленники получили доступ к адресам электронной почты, «Литрес» посоветовал пользователям сменить пароль от сервиса, а также всех сервисов, где использовались такой же или похожий пароль.

В компании добавили, что, если с аккаунтами пользователей «будут совершены какие-либо несанкционированные действия, все они будут отменены сервисом по запросу клиента».

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