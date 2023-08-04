В Грузии на территории горного курорта Шови сошел оползень. Погибли семь человек

Спасатели обнаружили тела семи погибших в результате схода оползня на территории курорта в грузинском горном регионе Рача. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который выехал в зону бедствия.

Оползень сошел вечером 3 августа. В гостинице «Сансет Шови», которая оказалась в зоне бедствия, рассказали, что оползень произошел после того, как река вышла из берегов. Массы земли накрыли двор гостиницы и несколько зданий поблизости.

По последним данным, из зоны бедствия вывезли более 200 человек. Еще 35 человек не выходят на связь с властями.

В поисково-спасательной операции задействованы 400 пожарных-спасателей и сотрудников МВД, два вертолета, кинологи и спецтехника. По словам Гарибашвили, к поискам также привлекут военных. Местные жители требуют, чтобы их тоже допустили до поисков.

7 августа в Грузии будет объявлено днем траура.