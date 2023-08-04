Американский актер Марк Марголис умер в возрасте 83 лет, сообщает The Hollywood Reporter, ссылаясь на заявление, которое сделал его сын, актер и гендиректор Knitting Factory Entertainment Морган Марголис.

Phil McCarten / Reuters / Scanpix / LETA

Марголис умер 3 августа в больнице Mount Sinai в Нью-Йорке после непродолжительной болезни, сообщил его сын.

Марк Марголис известен по роли наркоторговца Гектора Саламанки в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». За роль Саламанки он был номинирован на премию «Эмми». Также Марголис снимался в фильмах «Лицо со шрамом», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных, в сериале «Оз» и в шести кинолентах Даррена Аронофски.