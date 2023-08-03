Вооруженный мужчина взорвал гранату у Москва-Сити. Его задержали

Неизвестный мужчина взорвал учебную гранату в 1-м Красногвардейском проезде возле Москва-Сити, сообщили телеграм-каналы «112», Mash и «База». По их данным, нападавший был также вооружен пневматическим пистолетом.

В пресс-службе префектуры Центрального административного округа заявили, что неизвестный разбил окно припаркованного автомобиля и бросил в салон неустановленный предмет.

По информации «Базы», мужчина пытался угнать припаркованный у Москва-Сити «Ягуар». Угрожая пистолетом он потребовал, чтобы водитель вышел из машины, затем сам сел в салон автомобиля и попытался его завести. Когда у нападавшего ничего не получилось, он вышел из машины, бросил внутрь гранату и скрылся. Shot пишет, что граната оказалась страйкбольной.

Нападавший задержан, вскоре сообщили в главном управлении МВД по Москве. У него изъяли пневматический пистолет. Задержанного везут в отдел полиции. Почему он совершил нападение, пока неизвестно.