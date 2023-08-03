В Подмосковье произошел взрыв на заводе по производству аккумуляторов

Обновление. В Воскресенске горит цех по производству кислородных аккумуляторов, эвакуированы семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

В Воскресенком районе Московской области произошел взрыв, после чего начался пожар, сообщают Baza и Mash.

Первоначально появились сообщения, что взрыв произошел возле автозаправочной станции у села Ачкасово. Baza утверждает, что взрыв произошел на кислородно-аккумуляторном складе. Очевидцы заявили «Осторожно, Москва», что взрыв слышали на местном химическом предприятии.

В свою очередь Mash пишет, что взрыва перед пожаром не было. По данным телеграм-канала, пожар начался на аккумуляторном заводе в Воскресенске. Возгоранию присвоен второй ранг опасности. Проводится эвакуация.

Baza пишет, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров. В горящем помещении есть емкости с литием, поэтому при тушении используют пену, а не воду.

На видеозаписях очевидцев, которые публикуют российские телеграм-каналы, видно густой белый дым, поднимающийся в небо.