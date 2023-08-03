Умерла актриса Ирина Мирошниченко

Умерла советская и российская актриса Ирина Мирошниченко. Об этом сообщил источник «Известий». Артистке был 81 год.

По данным источника, она умерла в реанимации, не приходя в сознание.

О госпитализации артистки с осложненной формой гриппа стало известно 30 июля. 31 июля «Известия» сообщили, что Мирошниченко пережила остановку сердца. На следующий день газета писала, что Мирошниченко находится в состоянии медикаментозной комы, ее подключили к аппарату ИВЛ. Врачи оценивали состояние актрисы как крайне тяжелое.

Ирина Мирошниченко родилась в Барнауле 24 июля 1942 года. Как актриса она дебютировала в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Первой большой работой актрисы стала роль разведчицы Галины Ортынской в фильме Антона Тимошинина «Их знали только в лицо». Она также известна по роли Марии Магдалины в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев».

Также Мирошниченко снималась в фильмах «Дядя Ваня», «Кремлевские куранты», «Пришел солдат с фронта», «…И другие официальные лица», «Вам и не снилось…», «Рыжий, честный, влюбленный», «Тайны мадам Вонг», «Зимняя вишня», «Клюква в сахаре» и многих других.

В 1988 году Мирошниченко получила звание Народной артистки РСФСР. В 2021 году она была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.